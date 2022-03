Beurteilung der Pyramid Decision Intelligence Platform basiert auf der Meinung von Gartner in Bezug auf Vollständigkeit der Vision und Fähigkeit, diese umzusetzen

Die Pyramid Decision Intelligence Platform von Pyramid Analyticswird im Gartner Magic Quadrant für Analytics and Business Intelligence Platforms 2022 geführt1. Die Beurteilung basierte auf spezifischen Kriterien zur Analyse der Vollständigkeit der Vision des Unternehmens und dessen Fähigkeit, diese umzusetzen.

Wichtige Punkte:

Neun Jahre lang in Folge wurde Pyramid in den Gartner Magic Quadrant für Analytics and Business Intelligence Platforms aufgenommen.

Als Download verfügbar: Gartner Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms 2021.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform wird auf einer Skala von 1 bis 5 mit 4,5 Sternen bewertet und basiert auf 115 Bewertungen auf Gartner Peer Insights. Peer Insights ist die von Fachkollegen betriebene Rating- und Bewertungsplattform für Enterprise-IT-Lösungen und -Services, die über 300 Technologiemärkte und 3.000 Anbieter umfasst (Quelle: Gartner Peer Insights)

Vollständige, einheitliche Entscheidungsintelligenz

Nur die Pyramic Decision Intelligence Platform vereint Datenaufbereitung, Business Analytics und Datenwissenschaft in einer einzigen, integrierten Plattform. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zur Nutzung verschiedener Tools und die damit verbundenen Lizenzkosten sowie die Komplexität der Administration. Niedrigere Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO), schnelle Einführung, schneller und direkter Zugriff auf alle verfügbaren Daten sowie branchenführende Benutzerakzeptanz bedeuten eine schnellere Wertschöpfung. Die Pyramid Decision Intelligence Platform kann vor Ort, in einer privaten oder öffentlichen Cloud bereitgestellt, in andere Apps eingebettet oder über Managed Services Provider (MSP) bereitgestellt werden.

Weitere Sichtweisen von Analysten

Die Decision Intelligence-Strategie von Pyramid wurde in einem aktuellen Analystenbericht als evolutionär beschrieben. Der Bericht stammt von 451 Research, ein Teil von S&P Global Market Intelligence. Pyramid Analytics Plants a Stake in the Decision Intelligence Ground, verfasst von Krishna Roy, Senior Research Analyst des Daten-, KI- und Analyseteams bei 451 Research, untersucht die Decision Intelligence Platform von Pyramid im Kontext des aufstrebenden Marktes für Entscheidungsintelligenz, den Experten als die nächste Evolution im Bereich Analytik und Business Intelligence (ABI) sehen.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform gewann von Dresner Advisory Services die Technology Innovation Awards 2021 in sieben von 12 Kategorien. Die Technology Innovation Awards werden den Spitzenanbietern in 12 thematisch geordneten "Wisdom of Crowds"-Marktberichten für das Jahr 2021 von Dresner Advisory überreicht. Die jährlich durchgeführten thematischen Recherchen beruhen auf Daten, die von Endanwendern erhoben werden, und liefern eine Praxisübersicht über die verschiedenen technischen Möglichkeiten mit Bezug zu den jährlichen Forschungsrichtungen von Dresner. Jeder Bericht geht aktuellen Trends zu Einsatzbereichen, den Absichten der Anwender und Branchenressourcen nach.

BARC (Business Application Research Center), ein führendes europäisches Analyseunternehmen, hat die Decision Intelligence Platform von Pyramid in seinem BARC BI Analytics 22 Report in die Kategorie große/unternehmensweite Implementierungen aufgenommen. Pyramid erhielt in The BI Analytics Survey 22 40 "Top Rankings" (1. Platz) und 87 "Leading Positions" (Platzierung in den Top 22-33 oder Top-2-Produkte) in den sechs Vergleichsgruppen. Basierend auf einer Stichprobe mit 2.478 Umfrageantworten bietet der BARC-Bericht ein einzigartiges Maß an Nutzerfeedback zu 30 führenden BI-Lösungen (Business Intelligence). BARC ist eines der führenden europäischen Analyseunternehmen für Unternehmenssoftware mit Schwerpunkt auf den Bereichen Daten, Business Intelligence und Analytik (ABI).

Zitate

Chas Kielt, Vizepräsident, Globale Unternehmenskommunikation und Partnermarketing, Pyramid Analytic: "Unsere vereinheitlichte Decision Intelligence-Plattform liefert Erkenntnisse für alle, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Sie bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht geregelten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen in einer No-Code-Umgebung.

"Wir freuen uns, dass wir in die Beurteilung von Gartner eingeschlossen wurden, jedoch ist es wichtig zu verstehen, dass der Magic Quadrant ein Blick in die Vergangenheit ist. Decision Intelligence wird von vielen Experten als der nächste Schritt in der Analytik betrachtet. Gartner beurteilt nicht alle Technologien, die im Zentrum der Pyramid-Plattform stehen, und die sämtliche Nutzer in einem Unternehmen befähigen, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Wir ermuntern Technologiekäufer, Informationen von mehreren Quellen einzuholen."

1 Gartner, Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, James Richardson, Kurt Schlegel, Rita Sallam, Austin Kronz, Julian Sun, 22. März 2022.

GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder verbundenen Unternehmen in den USA sowie international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalte in Gartner Peer Insights stellen die Meinungen einzelner Endbenutzer auf Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern dar. Sie sind nicht als Tatsachenaussage auszulegen und spiegeln nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wider. Gartner unterstützt keine in diesen Inhalten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte, ihre Korrektheit oder Vollständigkeit, ab, einschließlich Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Haftungsausschluss von Gartner:

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in unseren publizierten Forschungsarbeiten dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist der nächste Schritt in der Analytik. Unsere vereinheitlichte Decision Intelligence-Plattform liefert Erkenntnisse für alle, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Sie bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht geregelten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen in einer No-Code-Umgebung. Die Decision Intelligence-Plattform kombiniert auf einzigartige Weise Data Prep, Business Analytics und Data Science in einer einzigen Umgebung mit KI-Anleitung, wodurch Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation beschleunigt werden. Die Pyramid-Plattform ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn geografische Herkunft sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

