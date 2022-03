Die Aktie von BioNTech zieht am Donnerstagvormittag wieder etwas an. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinnt das Papier 1,9 Prozent auf 154,00 Euro. Nach wie vor hängt das Papier aber am Februarhoch fest. Unterstützung erhält die Aktie von den hohen Coronazahlen. In Deutschland wurde ein neuer Höchststand gemeldet.Erstmals in der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 300.000 neue Corona-Infektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...