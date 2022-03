Vor einer Woche erhöhte die Fed die Leitzinsen in den USA und gab eine stramme Projektion zur Zinsentwicklung ab. Aktien aus der Finanzbranche streben seitdem nach oben. Wie weit die Erholung mittlerweile geht, ist erstaunlich. Positiver sieht es auch für die Titel der Deutschen Bank aus.Eine bekannte Börsenweisheit besagt, dass politische Börsen kurze Beine haben. Als der Krieg in der Ukraine vor vier Wochen begann, war das an den Märkten ein Szenario. Denn es wurde mit einem raschen Sieg Russlands ...

