DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Aareal Bank übernimmt Payment-Solution-Provider CollectAI von Otto Group



24.03.2022 / 11:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aareal Bank übernimmt Payment-Solution-Provider CollectAI von Otto Group - Geschäftssegment Banking & Digital Solutions erweitert Produktportfolio - Lars Ernst, Managing Director Banking & Digital Solutions: "CollectAI ergänzt das bisherige Angebot unserer Payment Plattform AEPP und bietet uns zudem die Möglichkeit, neue Markt- und Kundengruppen zu erschließen" Wiesbaden, 24. März 2022 - Die Aareal Bank Gruppe hat alle Anteile an der Collect Artificial Intelligence GmbH (CollectAI), einem Payment-Solution-Provider der Otto Group für KI-gestütztes intelligentes Rechnungs- und Mahnwesen, übernommen. Mit der Akquisition baut die Aareal Bank Gruppe ihr Leistungsspektrum im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions um Angebote in der Endkundenkommunikation sowie um KI-gestützte Lösungen für interaktive Rechnungen und intelligentes Mahnwesen aus. "CollectAI ergänzt das bisherige Angebot unserer Payment Plattform AEPP und bietet uns die Möglichkeit, neue Markt- und Kundengruppen zu erschließen sowie mit bestehenden Kunden aus der Wohnungswirtschaft und in angrenzenden Industrien weiter zu wachsen", sagt Lars Ernst, Managing Director Banking & Digital Solutions, Aareal Bank AG. Mit seiner KI-basierten Software ist CollectAI bereits heute stark in den Branchen Onlinehandel, Energieversorgungsunternehmen sowie Banken & Versicherungen vertreten. Seinen Kunden ermöglicht CollectAI niedrigere Prozesskosten und erhöhte Erfolgsquoten im Mahnwesen. So wird das Hamburger Fintech-Unternehmen im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit der Payment-Entwicklungsgesellschaft der Otto Group (PEG) ab Sommer die Zahlungskommunikation mit den Endkunden des Otto-Marktplatzes für dessen 2500 Partner übernehmen. CollectAI gestaltet für die Endkunden ein einfaches und digitales Bezahlerlebnis. Dieses Leistungsangebot besitzt auch eine hohe Attraktivität für Aareal-Bestandskunden unter anderem aus der Wohnungswirtschaft. Durch die starke Positionierung von CollectAI ergeben sich darüber hinaus mit angrenzenden Industrien zusätzliche Potenziale in der Zusammenarbeit - auch international. Mit der Akquisition von CollectAI wird das Strategieprogramm "Aareal Next Level" im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions konsequent umgesetzt. Die Transaktion unterstützt die Wachstumspläne bei der Kernkompetenz Zahlungsverkehr sowie das zinsunabhängige Provisionswachstum. Über die Konditionen des Erwerbs wurde Stillschweigen vereinbart. Weitere Informationen zum Produktangebot des Geschäftssegments Banking & Digital Solutions finden Sie unter: https://www.aareal-bank.com/produkte-dienstleistungen-und-loesungen Ansprechpartner Oliver Tross

Telefon: +49 611 348 2183

Mobil: +49 175 435 7559

oliver.tross@aareal-bank.com



Christian Feldbrügge

Telefon: +49 611 348 2280

Mobil: +49 171 866 7919

christian.feldbruegge@aareal-bank.com Über die Aareal Bank Gruppe

Über die Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten.



über CollectAI

Das Hamburger Fintech CollectAI bietet eine Intelligente Payment Plattform (Software) für interaktive Rechnungen und intelligentes Mahnwesen. Basierend auf Künstlicher Intelligenz werden dabei modular oder ganzheitlich digitale Kommunikationskanäle mit vielfältigen Bezahlmethoden kombiniert. Die smarte Technologie erhöht nachweislich die Realisierung von offenen Beträgen bei geringen Kosten. Darüber hinaus optimiert CollectAI mit branchenspezifischen, innovativen Features die Customer Journey der Kunden von u.a. Banken, Energieversorgern, Versicherern, Telkos, E-Commerce - und Mobility-Unternehmen. CollectAI wurde 2016 als Tochter der weltweit agierenden Handels- und Dienstleistungsgruppe Otto Group gegründet.

Weitere Informationen unter www.collect.ai



Pressekontakt:

Christin Martens, +49 163 54 13164, christin.martens@collect.ai



Über die Otto Group

1949 in Deutschland gegründet, ist die Otto Group heute eine weltweit agierende Handels- und Dienstleistungsgruppe mit rund 50.000 Mitarbeiter*innen in 30 wesentlichen Unternehmensgruppen und mehr als 30 Ländern Europas, Nord- und Südamerikas und Asiens. Ihre Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf die drei Segmente Multichannel-Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Service. Im Geschäftsjahr 2020/21 (28. Februar) erwirtschaftete die Otto Group einen Umsatz von 15,6 Milliarden Euro. Sie gehört mit einem Onlineumsatz von rund 9,9 Milliarden Euro zu den weltweit größten Onlinehändlern. Die besondere Stärke der Gruppe liegt darin, eine breite Präsenz verschiedener Angebote an diverse Zielgruppen in fast allen relevanten Regionen der Welt zu verwirklichen. Eine Vielzahl von strategischen Partnerschaften und Joint Ventures bieten der Otto Group ausgezeichnete Voraussetzungen für Know-how-Transfer und die Nutzung von Synergiepotenzialen. Ein hohes Maß an unternehmerischer Verantwortung und Kollaborationswillen der Konzernunternehmen garantieren zugleich Flexibilität und Kund*innennähe sowie eine optimale Zielgruppenansprache in den jeweiligen Ländern.

Weitere Informationen unter www.ottogroup.com/de Pressekontakt:

Martin Zander, +49 40 6461 2820, martin.zander@ottogroup.com

24.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de