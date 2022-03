Mit einer flexiblen Ausrichtung konnte das Management des ARGENTUM Performance Navigator das Anlegerkapital bisher auch in schwierigen Marktphasen zusammenhalten. Eine wertorientiere Fondsselektion steht auch weiterhin im Fokus.Argentum Performance Navigator als Fels in der BrandungWas sind das für Zeiten? Nach zwei Jahren Pandemie stieg zunehmend die Hoffnung auf ein Ende von Lockdown und Quarantäne. Restriktionen für die Bürger sind in etlichen Staaten mehr oder weniger aufgehoben. Auch die Wirtschaft begann, sich von den Auswirkungen zu erholen, auch wenn weiterhin Rohstoffmangel oder fragile Lieferketten für Beeinträchtigung sorgen. Und nun der Krieg in der Ukraine. Russlands Aggression macht fassungslos und bringt Tod, Leid und Vertreibung mit sich. Ein Tiefschlag, auch für die Wirtschaft. Schätzungen des ifo-Instituts zufolge steigen in diesem Jahr die Verbraucherpreise weiter an. Die Analysten sehen "eine Fünf vor dem Komma der Inflationsrate im Gesamtjahr 2022" als wahrscheinlich. Der Kriegsausbruch sorgte an den Kapitalmärkten für eine zweite deutliche Korrektur innerhalb weniger Monate. Bereits im Januar kam es durch Überbewertungen, Gewinnmitnahmen, Zinsdiskussionen, Inflationssorgen und weiteren Faktoren global zu Rücksetzern.

