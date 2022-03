Dank frischem Kapital kann die Alphabet-Tochter Sandbox AQ künftig im Bereich Quantencomputing eigene Wege gehen. Quantencomputer sind für die Industrie eine große Chance, um in Zukunft bessere Produkte zu entwickeln und ihre Prozesse zu optimieren. In Kombination mit dem maschinellen Lernen können sie etwa in der Arzneimittelentwicklung, im Automobilbau oder der Energiewende zum Einsatz kommen. Seit sechs Jahren forscht das Software-Startup Sandbox AQ in Kalifornien unter Alphabets Schirmherrschaft im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...