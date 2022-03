Aral hat in seinem Pulse-Ladenetzwerk die Einführung von Plug&Charge abgeschlossen. Damit kann an über 500 HPC-Ladepunkten in Deutschland das E-Auto ohne App oder Ladekarte geladen werden - sofern es das Fahrzeug unterstützt. Ursprünglich hatte die deutsche BP-Marke bereits im September 2021 angekündigt, die Plug&Charge-Technologie bis Jahresende einzuführen. Damals wurde an der Ladestation in Murr ...

