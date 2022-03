Bern (ots) -Der Schweizer Filmpreis 2022 wird am Freitag, 25. März in Zürich verliehen. Alle fünf nominierten Spielfilme und vier der fünf nominierten Dokumentarfilme wurden von der SRG SSR koproduziert. Die Preisverleihung wird live gestreamt auf den Webseiten srf.ch, rts.ch, rsi.ch sowie quartz.ch und die Streaming-Plattform Play Suisse präsentiert eine abwechslungsreiche Sonder-Kollektion.Nach der Corona-bedingten Online-Ausführung im vergangenen Jahr in Genf, kann der Schweizer Filmpreis dieses Jahr in der Halle 622 in Zürich Oerlikon wieder als Event durchgeführt werden. Die Verleihung des Bundesamtes für Kultur in Zusammenarbeit mit der Association "Quartz" Genéve Zürich und der SRG findet seit 2013 alternierend in Genf und Zürich statt. Alle nominierten Filme werden während der "Woche der Nominierten" vom 21. bis 27. März 2022 in den Cinémas du Grütli in Genf und im Filmpodium in Zürich öffentlich gezeigt.Die SRG investiert jährlich rund 50 Millionen Franken ins unabhängige Schweizer Filmschaffen im Rahmen des Pacte de l'audiovisuel und mit Investitionen in neue Serien. Alle fünf für den Filmpreis nominierten (https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/aktuelles/nsb-news.msg-id-86879.html) Spielfilme wurden denn auch von der SRG koproduziert, vier der fünf nominierten Dokumentarfilme ebenfalls. Der von Bundesrat Alain Berset überreichte Ehrenpreis (https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/aktuelles/aktuelles---archiv/aktuelles-2022/schweizer-filmpreis-ehrenpreis-fredi-m-murer.html) geht an Fredi M. Murer ("Höhenfeuer", "Vollmond", "Vitus" und weitere mehr).Die von Melanie Freymond moderierte Preisverleihung wird live gestreamt und auf den Webseiten der SRG-Unternehmenseinheiten srf.ch, rts.ch, rsi.ch sowie bei quartz.ch zu sehen sein. Die SRF-Sendung "G&G" berichtet live vor Ort von der Preisverleihung. SRF, RTS und RSI produzieren zudem die gemeinsame Sendung "Der Schweizer Filmpreis 2022 - Highlights" mit Talks mit den wichtigsten Sieger:innen, moderiert von Wasiliki Goutziomitros (SRF), Julie Evard (RTS) und Debora Gabaglio (RSI). Auch der Instagram-Kanal von SRF Kultur berichtet live nach der Verleihung. Alle Sender richten ihr Programm mit der Ausstrahlung von Vorjahres-Gewinner:innen diese Woche auf den Filmpreis aus.Und auch auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse ist ab heute eine Spezial-Filmpreis-Kollektion zu finden, mit insgesamt 15 preisgekrönten Filmen. Darunter "Le journal de Darwin", bester Animationsfilm 2021, "Immer und ewig", bester Dokumentarfilm 2020 und "Blue my mind", bester Spielfilm 2018.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSREdi Estermannmedienstelle.srg@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100886990