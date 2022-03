DGAP-News: ACTAQUA AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ACTAQUA AG: PAUL GmbH aus Mannheim übernimmt Großteil der Belegschaft der insolventen mynxg Technology GmbH in Nürnberg



24.03.2022 / 11:16

P R E S S E I N F O R M A T I O N Insolvenz der MYNXG Technology GmbH in Nürnberg PAUL GmbH aus Mannheim übernimmt Großteil der Belegschaft - Mitarbeiter bleiben in Nürnberg Mannheim, 24. März 2022. Die PAUL GmbH aus Mannheim, Digitalisierungsspezialist der Immobilienwirtschaft mit dem Ziel, Gebäude CO 2 -neutral zu machen, hat zum Februar 2022 einen Großteil der Belegschaft der insolventen MYNXG Technology GmbH in Nürnberg übernommen. Damit baut PAUL seine Kompetenz im Bereich IoT-Lösungen maßgeblich aus und kann in Zukunft diese auch für die Industrie anbieten. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Nachdem die Verantwortlichen der PAUL GmbH aus Mannheim von der Insolvenz der MYNXG Technology GmbH erfahren haben, unterbreiteten sie den Mitarbeitern das Angebot, zu PAUL zu kommen. Insgesamt 19 Entwicklerinnen und Entwickler nahmen an und sind seit Anfang Februar Teil des Teams. Damit die neuen Mitarbeiter an ihrem gewohnten Standort bleiben können, wurden eigens Büroräume in Nürnberg angemietet. Das System PAUL jetzt auch für die Industrie möglich Durch die Einstellungen der Nürnberger Experten für IoT können jetzt auch vermehrt Kunden aus der Industrie vom System PAUL profitieren und massiv CO 2 in ihren Gebäuden einsparen. Zudem haben die Nürnberger große Erfahrung im Bereich der IT-Sicherheit. Damit ist eine Zertifizierung der Plattform möglich. Christian Winkelmeyr, Standortleiter Nürnberg und ehemaliger MYNXG Mitarbeiter sagt: "Mit den Möglichkeiten, die PAUL jetzt im Bereich IT-Sicherheit hat, können wir unsere Plattform auf ein viel höheres Security-Level heben. Das ist gerade in Zeiten von drohenden Hacker-Angriffen ein immenser Vorteil. Mehr Sicherheit geht nicht bei der Digitalisierung von Gebäuden. Erste Kunden haben wir bereits überzeugt." Pressekontakt

Nicole Messmer-Pohan, Pressesprecherin

Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim Telefon +49 621 92 100 141 Mobil +49 151 56287178 E-Mail: nicole.messmer-pohan@paul-digital.de Über PAUL PAUL ist der Spezialist für die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft. PAUL hat einen Change-Prozess eingeleitet und schafft es, mithilfe von Künstlicher Intelligenz Bestandsgebäude CO 2 neutral zu machen und das geringinvestiv und ohne Komfortverlust für die Bewohner. Investoren und Betreiber setzen auf PAUL, um ihre Immobilien zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen. Aktuell betreut PAUL über 80 Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit rund 150.000 Wohneinheiten. paul-digital.de

