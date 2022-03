Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Neue Premium Partnerschaft zwischen Sunrise UPC und dem Hallenstadion Zürich



24.03.2022 / 11:15



Das Hallenstadion Zürich schliesst die erste Premium Partnerschaft mit Sunrise UPC ab. Die beiden Partner vereinen ein einzigartiges Know-how in den Bereichen Live-Events, On- und Offline-, TV-Vermarktung von Inhalten sowie digitale Kundenerlebnisse. Dank der Partnerschaft werden noch emotionalere und intuitivere Angebote entstehen. Die Partnerschaft der bedeutendsten Eventlocation der Schweiz mit Sunrise UPC ermöglicht Eventerlebnisse auf einem neuen Niveau. «Wir verwöhnen die Gäste im Hallenstadion mit neuen Inszenierungen und digitalen Angeboten. So überraschen wir unsere Hallenstadion Fans zusätzlich zum Konzerterlebnis. Mit Sunrise UPC haben wir den perfekten Partner gefunden und unsere Besuchenden können sich zukünftig auf viele Innovationen freuen», unterstreicht Philipp Musshafen, Direktor der AG Hallenstadion.



Erste Premium Partnerschaft im Hallenstadion Zürich

Als grösste Indoor Eventlocation der Schweiz mit einer Kapazität von bis zu 15'500 Besuchenden, ist das Hallenstadion Austragungsort für internationale Veranstaltungen aller Art. Die aufgrund von Corona auferlegte «Stille» der letzten zwei Jahre wurde genutzt, um neue Konzepte zu erarbeiten und den Weg für neue Partnerschaften vorzubereiten. Mit dem ersten Premium Partner eröffnet sich für das Hallenstadion eine komplett neue Form der Zusammenarbeit, wobei die Emotionen und ein innovatives Gesamterlebnis der Besuchenden - vor, während und nach dem Event - stets im Vordergrund stehen. «Durch die Zusammenarbeit mit dem Hallenstadion Zürich, der grössten Eventlocation der Schweiz, machen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um die Nummer 1 im Schweizer Entertainmentmarkt zu werden. Wir werden unseren Kundinnen und Kunden dank unseren vielen Engagements im Sport- und Unterhaltungsbereich noch mehr Spannendes und Exklusives bieten - live und über die digitalen Kanäle. Sie können sich auf Grossartiges freuen», sagt André Krause, CEO von Sunrise UPC. https://hallenstadion.ch/news/259/das-hallenstadion-und-sunrise-upc Pressemitteilung (pdf) Sunrise UPC AG Hallenstadion Media Relations Philipp Musshafen media@sunrise.net musshafen@hallenstadion.ch 0800 333 000 +41 76 320 17 76

Ende der Medienmitteilungen