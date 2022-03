Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012) will eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Ausschüttungsquote entspräche 45,2 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 3. Juni 2022 statt. Im Vorjahr wurde eine Dividende von 0,60 Euro bezahlt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 22,30 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite des im SDAX ...

