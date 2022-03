Mutares Aktie bietet eine hohe Dividendenrendite, ein erprobtes Geschäftsmodell und handelt deutlich unter dem aktuell (02.03.2022) von Hauck Aufhäuser bestätigten Kursziel von 37,50 EUR. Und heute gibt die Mutares einen Hinweis, aus welcher "Ecke" man demnächst möglicherweise mit einem Exit oder einem Börsengang rechnen könnte. Und hierbei scheint in der Pole-Position nicht die Balcke-Dürr-Gruppe zu stehen, sondern die DONGES Group. In der heutigen Pressemitteilung hört sich das folgendermassen an: "Mutares prüft jedoch weiterhin das Exit-Potenzial seines Portfolios, insbesondere für die Donges ...

