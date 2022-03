Die russische Zentralbank ist vom Westen sanktioniert worden, ihre Auslandsguthaben wurden eingefroren wegen dem Ukraine-Krieg. Nun hat Wladimir Putin gestern angeordnet, dass Russland so schnell wie möglich nur noch Gas nach Europa verkaufen soll, wenn es in Rubel bezahlt wird. Aber so viele Rubel gibt es gar nicht auf dem freien Devisenmarkt? Also müssten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...