Nachdem das Playstation Network am Mittwoch vorübergehend down war, ist der Zugriff auf die Playstation-Online-Dienste wieder möglich. Der Grund für die Störung ist bislang unklar. Weltweit kam es am Mittwoch zu einer Reihe von Ausfällen im Playstation Network. Betroffen waren der PS Store, der Cloud-Gaming-Service PS Now sowie Playstation Plus. Alle Spiele, Apps und Funktionen, die eine Netzwerkverbindung erfordern, waren vorübergehend nicht erreichbar. Bei Twitter und Reddit teilten zahlreiche Spieler ihren Unmut darüber, dass sie nicht auf die Server von Titeln wie ...

