Genf (www.anleihencheck.de) - Stagflation bezeichnet eine wirtschaftliche Situation, die durch geringes oder gar kein Wachstum und eine überdurchschnittlich hohe Inflation gekennzeichnet ist, so Laurent Joué, Senior Portfolio Manager bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM).Angesichts des jüngsten exponentiellen Anstiegs der Rohstoffpreise sowie der FED-Sitzung, auf der die Wachstumsprognosen nach unten korrigiert worden seien (jetzt 2,8% gegenüber 4% im Dezember), müsse die Investmentwelt die Tatsache anerkennen, dass wir es mit einem Stagflationsschock zu tun hätten. Stagflation sei nicht das vorherrschende Szenario, aber dieser Schock erhöhe die Wahrscheinlichkeit dafür. Das Risiko bestehe nun darin, dass sich dieser Schock in ein dauerhaftes Phänomen verwandele. In den USA und in Europa würden die Ökonomen für 2022 einen wirtschaftlichen Abschwung und einen Anstieg der Inflation erwarten. Dies deute darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Stagflation zunehme, ohne dass dies notwendigerweise eine Stagflation selbst bedeute. Die Entscheidung der FED, die Inflation mit acht Zinserhöhungen zu bekämpfen, während die Lebenshaltungskosten der Verbraucher und die fortschreitenden Kosten der Unternehmen steigen würden, könnte zu einer Rezession führen, ohne den Inflationsdruck ausreichend zu dämpfen. Allerdings deute der aktuelle Diskurs eher auf eine inflationäre Lage als auf eine Rezession hin. ...

