In Baden-Württemberg wurden durch Fördermittel seit 2017 Investitionen in Elektrofahrzeuge und in den Aufbau der Ladeinfrastruktur von insgesamt deutlich mehr als einer halben Milliarde Euro ausgelöst. Wie das Verkehrsministerium des Bundeslandes mitteilt, wurden mit dem BW-e-Gutschein und einer Summe von 38 Millionen Euro insgesamt 14.357 Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von rund 533 Millionen Euro ...

