PALFINGER AG: Ergebnisse der 34. Hauptversammlung Bergheim, 24. März 2022 Rekord-Dividendenausschüttung von 0,77 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 beschlossen



Die 34. ordentliche Hauptversammlung der PALFINGER AG fand heute in Salzburg unter virtueller Teilnahme von 258 stimmberechtigten Aktionären statt und beschloss unter anderem die Dividendenausschüttung von 0,77 EUR je Aktie. Das entspricht in Summe rd. 29 Mio EUR an Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2021. Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates wurden entlastet und die PwC Wirtschaftsprüfungs GmbH als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 wiederbestellt. Die Hauptversammlung wählte zudem Herrn Mag. Hannes Bogner erneut in den Aufsichtsrat der PALFINGER AG. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 wurde der Hauptversammlung zur Abstimmung vorgelegt und ebenfalls von der Hauptversammlung angenommen.



Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 11.700 Mitarbeitern, 34 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten garantiert PALFINGER unmittelbare und optimale Kundennähe. Als Technologieführer strebt das Unternehmen danach, durch ökonomisch und ökologisch zukunftsfähige Lösungen und Produkte den Unternehmenserfolg seiner Partner langfristig zu sichern. Auf Basis seiner breitgefächerten Modellpalette treibt PALFINGER daher die Einsatzmöglichkeiten für Digitalisierung und Künstliche Intelligenz voran. Als globales Unternehmen mit starken regionalen Wurzeln ist PALFINGER davon überzeugt, dass nachhaltiges Denken und Handeln maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen. Aus diesem Grund übernimmt das Unternehmen soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2021 einen Umsatz von 1,84 Mrd EUR. Rückfragehinweis:

