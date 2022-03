Ohne GIFs wäre das Leben im Internet ein ganzes Stück weniger unterhaltsam, da sind wir uns vermutlich einig. Umso trauriger ist es, dass der Erfinder nun verstorben ist. Stephen Wilhite sei "trotz all seiner Errungenschaften ein sehr bescheidener, freundlicher und guter Mann geblieben", heißt es auf der Nachrufseite des führenden GIF-Erfinders. Wie seine Frau Kathaleen The Verge mitteilte, verstarb ihr Ehemann in der vergangenen Woche im Alter von 74 Jahren an den Folgen einer Coronainfektion. Wilhite arbeitete in den 80er Jahren hauptberuflich an GIFs, die sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...