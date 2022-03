Bonn (ots) -



Europa müsse mit bis zu 10 Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine rechnen, so Gerald Knaus, Gründungsdirektor der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative (ESI). Knaus, der europäische Regierungen bei den Themen Flucht, Migration und Menschenrechte berät, geht von der "sich am schnellsten zuspitzenden und größten Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg aus".



In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit Gerald Knaus über die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, schnelle Hilfe für Flüchtende, europäische Solidarität und über seine Beweggründe, sich dem Thema Migration zu widmen.



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5179463

