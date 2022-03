Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Da das Inflationsrisiko höher ist als ursprünglich angenommen, haben die Zentralbanker sowohl in den USA als auch in Europa eine Straffung ihrer Geldpolitik beschlossen - allerdings in unterschiedlicher Geschwindigkeit, so François Rimeu, Senior Strategist bei La Française AM. ...

