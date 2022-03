Rodrigo Pasqua ist nicht nur der Geschäftsführer der Harpia Group Pty Ltd., sondern auch ein ausgewiesener Bergbauexperte. Ihn hat Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) berufen, um das Unternehmen bei den nächsten Schritten zur Entwicklung des Estelle-Golddistrikts in Alaska zu unterstützen.Wichtige Veränderungen in der Ausrichtung eines Unternehmens kündigen sich oftmals auch in Personalentscheidungen an. Sie mögen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...