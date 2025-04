6. April 2025 - Vancouver, BC, Kanada, 7. April 2025 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das "Unternehmen" oder "Patriot") (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) gibt bekannt, dass Frederic Mercier-Langevin, ein sehr erfahrener Bergbauexperte aus Quebec, ab sofort für Patriot Battery Metals tätig sein wird. Herr Mercier-Langevin übernimmt die Position des Chief Development / Operating Officer (CDO/COO) für das Unternehmen, das die weitere Bewertung, Erschließung und Wertschöpfungsmöglichkeiten für unser Projekt Shaakichiuwaanaan vorantreibt.

Herr Mercier-Langevin ist ausgebildeter Bergbauingenieur (einschließlich eines Masters in Felsmechanik) mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Tage- und Untertagebergbau; er hatte leitende bzw. geschäftsführende Positionen bei Agnico Eagle Mines und zuletzt bei Wesdome Gold Mines Ltd inne.

Mercier-Langevins umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Inbetriebnahme, Betrieb und Entwicklung, einschließlich großer Tagebauten und Untertageminen im Norden, ist für das Führungsteam von Patriot eine wichtige Ergänzung. Er wird das Unternehmen bei den nächsten Erschließungsschritten des Projekts Shaakichiuwaanaan unterstützen, während das Team auf eine zeitnahe und qualitativ hochwertige Fertigstellung der Machbarkeitsstudie und der ESIA hinarbeitet.

Ken Brinsden, Patriots Managing Director, sagte: "Mit Frederic, der das Führungsteam von Patriot zur rechten Zeit ergänzt, bauen wir unsere Fähigkeiten und Erfahrungen weiter aus und verstärken das Führungsteam vor Ort. Dies sind wichtige Elemente, die zu einer erfolgreichen Erschließung unseres Projekts Shaakichiuwaanaan beitragen werden."

"Fügt man dazu noch Frederics guten Ruf, seine engagierte Art und sein Wissen über die Bedingungen in Quebec hinzu, können wir uns mehr als glücklich schätzen, dass er zu uns gekommen ist", fügte Herr Brinsden hinzu.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Shaakichiuwaanaan konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan[1], die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie "angedeutet" und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie "vermutet" und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt.

Für den Pegmatit CV5 wurde am 21. August 2024 eine wirtschaftliche Erstbewertung ("PEA") veröffentlicht, die sein Potenzial als nordamerikanisches Zentrum für Lithiumrohstoffe hervorhebt. Die PEA umreißt das Potenzial für ein wettbewerbsfähiges und weltweit bedeutendes hochgradiges Lithiumprojekt mit einer Zielkapazität von bis zu 800.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr unter Verwendung eines einfachen DMS-Fließbildes (Dense Media Separation/Schwimm-Sink-Verfahren).

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

"KEN BRINSDEN"

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations - Nordamerika

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie "treiben", "weiter", "im Gange", "werden", "Entwicklung" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass zukunftsgerichtete Aussagen zutreffend sein werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse des operativen Betriebs und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Pläne in Bezug auf das Projekt des Unternehmens umzusetzen, einschließlich des Zeitplans. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde und auf das in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sorgfältig zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erhalten, die sich auf die Geschäfte und operativen Betriebe des Unternehmens auswirken.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund der den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen den Anlegern helfen, die Geschäftspläne, die finanzielle Leistung und den Zustand des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Datum dieses Dokuments gemacht. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen qualifiziert alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Warnhinweise.

Erklärung der sachkundigen Person (ASX Listing Rule)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit ASX Listing Rule 5.8 am 5. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung keine von der sachkundigen Person überprüften neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, nicht wesentlich gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung geändert wurden.

Das Produktionsziel, auf das in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit der ASX Listing Rule 5.16 am 21. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Mitteilung alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Produktionsziel aus der ursprünglichen Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Die Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) umfasst 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der angedeuteten Kategorie und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O und 147 ppm Ta2O5 in der vermuteten Kategorie. Es gilt ein gedeckelter Erzgehalt von jeweils 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV 5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV 13). Das Gültigkeitsdatum ist der 21. August 2024 (bis Bohrloch CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit nicht gesichert ist.

