NEW YORK (dpa-AFX) - Mit dem fortdauernden Krieg in der Ukraine dürfte sich auch die Hängepartie an den US-Börsen am Donnerstag fortsetzen. Nach den Verlusten zur Wochenmitte zeichnet sich vorbörslich wieder eine verhalten freundliche Tendenz ab: Rund eine Stunde vor der Startglocke an der New Yorker Börse taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 34 466 Zähler. Seit Wochenbeginn geht es für den Dow unterhalb der Marke von 35 000 Punkten auf und ab.

Die Marktakteure schauen nach Brüssel, wo US-Präsident Joe Biden im Nato-Hauptquartier zu einem Sondergipfel eingetroffen ist. Dort stehen für ihn wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine neben dem Nato-Gipfel noch zwei weitere Gipfeltreffen an. "Wir werden darauf warten müssen, welche weiteren Maßnahmen beschlossen werden", sagte Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Der Widerstand gegen ein vollständiges Embargo für russisches Öl und Gas sei nach wie vor groß, weil vor allem Europa dann eine Rezession drohe.

Den technologielastigen Nasdaq 100 indizierte der Broker IG um ein halbes Prozent höher auf 14 524 Punkte.

Kursbewegende Nachrichten zu Unternehmen sind dünn gesät. Vorbörslich verteuerten sich die Aktien von Spotify um knapp fünf Prozent. Der Streaming-Anbieter darf die eigene App als erste im Android Play Store von Google als alternative Bezahlmethode einsetzen. Bislang müssen App-Anbieter das Bezahlsystem von Google nutzen. Die Aktien der Google-Holding Alphabet lagen vorbörslich leicht im Plus.

Die Papiere von Alcoa verloren vorbörslich 2,3 Prozent. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktien des Aluminiumherstellers von "Overweight" auf "Equal-weight" gesenkt. Analyst Carlos de Alba begründete das mit dem Risiko einer Stagflation, also einer Wachstumsschwäche bei gleichzeitig steigenden Preisen./bek/stk

