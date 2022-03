Am Kryptomarkt werden am Donnerstagnachmittag wieder deutliche Gewinne geschrieben. Mit einem Plus von rund drei Prozent nimmt der Gesamtmarkt erneut Anlauf auf die 2-Billionen-Dollar-Marke. Überdurchschnittlich stark entwickelt sich dabei die Spaß-Kryptowährung Dogecoin mit einem Plus von 14 Prozent. Als Grund für das starke Kursplus bei DOGE verweist das Branchenportal decrypt.com darauf, dass der Coin in den USA nun auch an den Krypto-Geldautomaten von Bitcoin of America gekauft werden kann. ...

