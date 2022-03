CleanGo Innovations Inc.

24.03.2022 / 09:00 EST/EDT



CleanGo Innovations Inc. nimmt die größte Bestellung seiner Unternehmensgeschichte entgegen.

Vancouver, British Columbia. - TheNewswire - 24. März 2022 - CleanGo Innovations Inc. (CSE:CGII) (CNSX:CGII.CN) (OTC:SOFSF) (FRA:APO2) ("CleanGo") oder (das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es durch seine strategische Partnerschaft mit CleanSweep Industrial nun mit einem Großauftrag über 10.000 Liter der geschützten Öl- und Gasformulierung von CleanGo GreenGo die größte Einzelbestellung in der Geschichte des Unternehmens erhalten hat. Die mit dem Green Seal zertifizierten Produkte von CleanGo GreenGo wurden getestet und erfüllen strenge Umweltauflagen innerhalb der Öl- und Gasförderungsbranche. Sie bieten Produzenten eine umweltfreundlichere Lösung für Verbesserungsmethoden in der Öl- und Gasförderung. Die geschützte Lösung von CleanGo GreenGo kommt in diesem speziellen Anwendungsbereich zum Einsatz, um zu einer Verringerung des Leistungsbedarfs beizutragen, indem es mit den Bohrungen zusammenhängende Formationsschäden minimiert, wenn es bei einem Fracking-Pilotprojekt in der kanadischen Provinz Alberta eingesetzt wird. Anthony Sarvucci erklärte: "Wie wir in unserer Pressemeldung vom 12. Januar 2022 mitgeteilt haben, haben wir außerordentliche Ergebnisse bei den Downhole-Tests unserer geschützten Öl- und Gaslösung erzielt. Es ist erfreulich zu sehen, wie sich Laborergebnisse in einer Untertageanwendung umsetzen lassen. Infolgedessen konnten wir das Interesse anderer Öl- und Gasunternehmen wecken, die bereit sind, unsere Produkte als ungiftige Alternative zur Verbesserung ihrer Anstrengungen bei der Öl- und Gasförderung in Erwägung zu ziehen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der ESG-Kriterien (Umwelt und soziale Unternehmensführung), die unsere Produkte beisteuern." Über CleanGo Innovations CleanGo Innovations Inc. ist ein internationales börsennotiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Unternehmen für grüne, ungiftige und nachhaltige Technologien im Frühstadium spezialisiert hat. Wir bieten Zugang zu Kapital, Geschäftsführungsdiensten und Branchenerfahrung, um unser Unternehmensportfolio auszubauen. Das erfahrene Team von CleanGo Innovations erarbeitet neue Ideen und wissenschaftsbasierte Innovationen, um Lösungen für die heutige Welt zu finden, in der wir leben. Die Kunden verlassen sich auf hochwertige ungiftige Produkte, um ihre Wohnungen sauber zu halten und dafür zu sorgen, dass ihre Lieben sicher sind. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://cleangogreengo.com Im Namen des CEO & des Vorstands Anthony Sarvucci

Chief Executive Officer

CleanGo Innovations Inc.

Im Namen des CEO & des Vorstands Anthony Sarvucci Chief Executive Officer CleanGo Innovations Inc. anthony@cleangogreengo.com Dwayne Sorobey Investor Relations 1 415 370 8765

