Die Versandapotheke Zur Rose (WKN: A0Q6J0) ist im vergangenen Jahr noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Das hat die Unternehmensgruppe heute wie erwartet in ihrem Geschäftsbericht gemeldet. Besonders enttäuscht sind Analysten und Anleger jedoch vom Ausblick der Schweizer: Die Aktie rutscht bis zum Mittag um -12,5% auf 112,70 CHF ab. Das Management setzt weiterhin alles auf Wachstum und die noch nicht terminierte Einführung des E-Rezepts in ...

