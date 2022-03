Der ÖPNV-Betreiber RATP Dev in London will weitere 75 Elektrobusse beschaffen, davon 54 Doppeldecker und 21 Eindecker. Möglich macht dies ein bei der Bank HSBC aufgenommenes Darlehen in Höhe von 30 Millionen Pfund. Bisher ist es nur eine Absichtserklärung nach der Kreditzusage durch die Großbank über die umgerechnet 36 Millionen Euro und noch kein konkret vergebener Auftrag - offiziell ist also noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...