BYD und Shell haben eine globale strategische Kooperationsvereinbarung für Ladeinfrastruktur geschlossen. Diese soll in China und Europa beginnen und später weltweit ausgeweitet werden. Für Shell ist es die zweite Kooperation mit einem chinesischen Autobauer. Shell wird BYD-Kunden Zugang zu den mehr als 275.000 Ladepunkten in seinem Netzwerk bieten, wie chinesische Medien unter Berufung auf die in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...