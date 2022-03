Paris, 24. März 2022 (ots/PRNewswire) -Online-Schatzsuche mit ALL - Accor Live Limitless, in Zusammenarbeit mit dem Fußballclub Paris Saint-Germain und Google Street ViewPARIS, 24. März 2022 HiddenJerseys TREFFPUNKT: https://allhiddenjerseys.accor.comVom 24. März bis 2. April 2022, lädt ALL - Accor Live Limitless, wichtigster Partner und Sponsor des Fußballclubs Paris Saint-Germain, die Fans des Clubs zu einer Online-Schatzsuche; dabei soll das 4. Trikot des Clubs Paris Saint-Germain, virtuell verborgen in 150 Accor Hotels in mehr als 30 Ländern, aufgespürt werden.Die Spieler haben - wie bei einem Videospiel - 10 Tage Zeit, via Google Street View die Innenräume von 150 Accor Hotels zu erkunden, um, gestützt auf einige Hinweise, so viele Trikots des Clubs Paris Saint-Germain wie möglich zu finden. Jeden Tag können 3 Trikots aufgefunden werden.Für den gesamten Zeitraum des Projekts haben die Spieler die Möglichkeit virtuelle Trikots aufzuspüren; je mehr sie davon finden, umso größer sind ihre Chancen, ein besonders Geschenk oder Aufenthalte in den Hotels der Gruppe zu gewinnen. Hier sind die Preise die die Gewinner erwarten:- Bei 10 gefundenen virtuellen Trikots: ein Trikot des Clubs Paris Saint-Germain mit Autogramm;- Zwischen 10 und 20 gesammelte Trikots: ein Wochenende in einem Accor Hotel und VIP-Plätze bei einem Fußballspiel des Clubs.- Bei 20 aufgestöberten Trikots wird der Grand Prix verliehen: eine Woche Aufenthalt in einem Accor Hotel irgendwo auf der ganzen Welt.Die internationale Online-Schatzsuche ist für alle Teilnehmer ab sofort in vier Sprachen (Französisch, Englisch, Spanisch und Deutsch) unter der folgenden Internetadresse zu finden:https://allhiddenjerseys.accor.comDas Programm reflektiert den gemeinsamen Wunsch von ALL - Accor Live Limitless und des Fußballclubs Paris Saint-Germain, ihre Fans mit einzigartigen Erlebnissen zu überraschen. Über dieses neue Spiel laden das Kundentreue-Programm von ALL und die Reservierungsplattform von Accor ihre Kunden dazu ein, sich über ihre umfassende Hotelgruppe und zahlreiche Bestimmungsorte zu informieren, bietet seiner Internet-Community gleichzeitig einzigartige, amüsante Erfahrungen und stellen außerdem ihre neue Vision der Gastfreundschaft vor.Presseinhalte zum Herunterladen hier (https://drive.google.com/drive/folders/1k6DHd7ifpAapV-l2UBagQ4sADgPYxmCz?usp=sharing)HiddenJerseys @all @psgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1773138/ALL_Accor_Live_Limitless_1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1773139/ALL_Accor_Live_Limitless_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1773140/ALL_Accor_Live_Limitless_Logo.jpgContact:Agence Olivia PayerneAOP pour Accorcontact@agence-op.frPressekontakt:+33 1 87 44 39 11Original-Content von: ALL - Accor Live Limitless, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149765/5179643