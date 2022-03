Unterföhring (ots) -24. März 2022. Einmaliger Serientausch und ein Crossover am neuen US-Serien-Montag auf ProSieben. Zum Start der neuen Folgen der 18. Staffel "Grey's Anatomy" mit der Rückkehr von Dr. Addison Montgomery (Kate Walsh, "Private Practice") und der fünften Staffel "Seattle Firefighters" ab Montag, 28. März 2022, sind die beliebten Serien inhaltlich miteinander verknüpft. Zum Staffelauftakt zeigt ProSieben daher einmalig die "Seattle Firefighters" um 20:15 Uhr, gefolgt von dem Start der 18. Staffel "Grey's Anatomy" um 21:15 Uhr.Bei Joyn sind die neuen Episoden der beiden US-Serien bereits seit dem 23. März verfügbar.Der ProSieben Serien-Montag am 28. März im Überblick:20:15 Uhr - Start der fünften Staffel "Seattle Firefighters"21:15 Uhr - Start der 18. Staffel "Grey's Anatomy"22:15 Uhr - Neue Folge "Seattle Firefighters"Der ProSieben Serien-Montag am 4. April im Überblick:20:15 Uhr - Neue Folge der 18. Staffel "Grey's Anatomy"21:15 Uhr - Neue Folge der fünften Staffel "Seattle Firefighters"Pressekontakt:Pressekontakt:Communication & PRNews, Sports, Factual & FictionStella Losackerphone: +49 1751815941email: Stella.Losacker@seven.oneBei Bildanfragen:Alexandra Schmittphone: +49 (0) 89 95 07 - 1322email: alexandra.schmitt@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5179635