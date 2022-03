AMSTERDAM, March 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als Zeichen der Verbundenheit mit unseren vom Krieg betroffenen ukrainischen Steuerkolleginnen und -kollegen bieten EATLP, IBFD und IFA individuelle Zuschüsse von bis zu 3.000 EUR pro Monat an. Mit den Zuschüssen werden Forschungsprojekte mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr finanziert. Die Anträge müssen bis zum 30. April 2022 eingereicht werden.



Unterstützung der akademischen Gemeinschaft der Ukraine

Der Gesamthöhe der jeweiligen Zuschüsse hängt von der Dauer der Forschungsprojekte ab. Die Forschungsprojekte werden unter der Leitung von EATLP, IBFD und IFA zu Themen des europäischen und/oder internationalen Steuerrechts (auch im Zusammenhang mit künftigen Initiativen der Förderinstitutionen) entweder am IBFD (Amsterdam) oder an einer europäischen Universität (auch in der Ukraine) durchgeführt, die von den Bewerbern vor dem Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung angegeben wird.

Die Forschungsstipendien stehen Steuerkolleginnen und -kollegen (Doktoranden und Postdoktoranden, Professoren für Steuerrecht und anderen Mitgliedern der Steuerrechtsgemeinschaft, die im Bereich der wissenschaftlichen Forschung tätig sind, einschließlich Praktizierende, Richter und Steuerbeamte) offen, deren berufliche Karriere durch den Krieg in der Ukraine unterbrochen worden ist.

Übermitteln Sie uns Ihren Förderantrag

Senden Sie Ihren Antrag mit einem kurzen Lebenslauf, einem Motivationsschreibenoder eatlp@ibfd.org .

Alternativ dazu können Sie folgende Website besuchen: https://www.ibfd.org/news/eatlp-ibfd-ifa-funding-initiative-favour-ukrainian-tax-law-community-affected-war

Die Einreichungsfrist für Anträge ist der 30. April 2022. Wenn es für angemessen erachtet wird, können die Förderinstitutionen auch vor Ablauf der Frist eine oder mehrere Zuschüsse genehmigen.

Aufruf zu weiterer Unterstützung

Wir freuen uns über zusätzliche Unterstützung von Geldgebern wie Steuer- und Anwaltskanzleien, Unternehmen, Einzelpersonen, öffentliche Organisationen, internationale Organisationen, gemeinnützige Organisationen und Stiftungen. Wenn Sie diese wertvolle gemeinsame Initiative unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an Yolanda Arbon: y.arbon@ibfd.org oder eatlp@ibfd.org

Über IBFD

IBFD ist ein führender internationaler Anbieter grenzüberschreitender Steuerexpertise mit langjähriger Erfahrung bei der Unterstützung und Mitwirkung in der Steuerforschung und bei wissenschaftlichen Tätigkeiten. In seiner Eigenschaft als unabhängige Stiftung nutzt das IBFD sein globales Netzwerk aus Steuerfachleuten und sein Knowledge Centre, um Dienstleistungen für Fortune 500-Unternehmen, Regierungen, internationale Beratungsfirmen und Steuerberater anzubieten.