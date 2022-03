Munsbach (www.fondscheck.de) - Die gesamte Welt richtet ihren Fokus auf die Tragödie in der Ukraine, so Dr. Andrea Siviero, Investment Strategist von ETHENEA.Doch wie wirke sich dieser geopolitische Konflikt auf das Basisszenario der Experten von ETHENEA aus? Hätten sich dadurch im Zusammenspiel mit den hohen Inflationsraten Implikationen für die Geldpolitik ergeben und wie reagiere der Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T) darauf? Die Experten von ETHENEA stellen sich die Frage, ob in Zeiten hoher Volatilität "Distressed Assets" interessante Investmentmöglichkeiten scheinen, auch für den Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930)? Diesen Fragen, sowie was ein Stagflationszyklus für das Investmentuniversum des Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY) bedeute, würden die Portfolio Manager von ETHENEA in der ersten Ausgabe von "Ganz Konkret" für dieses Jahr nachgehen. ...

