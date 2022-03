München (ots) -Der Disney Channel startet mit ausgewählte Content-Highlights in der Primetime in diesen Frühling: Fünf Abende die Woche zeigt der Münchner Sender derzeit heißgeliebte Spielfilm-Klassiker, hochkarätige Blockbuster und natürlich einzigartige Disney Animationsfilme. Hier sind große Emotionen, echte Gemeinschaft und viel Humor Programm. Dabei bleibt der Disney Channel seinem Versprechen für familienfreundliche Unterhaltung treu und bietet außergewöhnliche Filme für den perfekten Fernsehabend.Mein Wohlfühl Abend - dienstagsFernseher an, Disney Channel einschalten, zurücklehnen und genießen: Mit zauberhaften Geschichten und großen Gefühlen nimmt der Sender jeden Dienstag seine erwachsenen Zuschauer ab 20.15 Uhr mit in einen entspannten Fernsehabend. In "Plötzlich Prinzessin 2" (29.03.), sowie "Ella - Verflixt und zauberhaft" (05.04.) begleiten die Zuschauer Anne Hathaway und in "Prince of Persia - Der Sand der Zeit" (12.04.) sorgt Jake Gyllenhaal für beste Unterhaltung.Mein Film Abend - donnerstags und sonntagsMit großen Realfilm-Highlights bietet der Münchner Sender unter dem Label "Mein Film Abend" Blockbuster und echte Klassiker am laufenden Band: Von der turbulenten Realverfilmung "101 Dalmatiner - Diesmal sind die Hunde echt" (03.04.) mit einer grandiosen Glenn Close als Cruella De Vil, bis hin zur wahren Geschichte hinter 'Dornröschen', "Maleficent - Die dunkle Fee" (07.04.), mit Angelina Jolie in der Hauptrolle - der Frühling im Disney Channel hat einiges zu bieten.Disney Channel Lieblingsfilme - freitags und samstagsAuf die Animations-Meisterwerke zum Wochenende ist im Disney Channel wie immer Verlass: Von "Findet Nemo" (01.04.) und "Findet Dorie" (02.04.), über "Aladdin" (08.04.) oder "Rapunzel - Neu verföhnt" (09.04.), bis hin zu "Cars" (16.04.) - ein Highlight folgt hier dem nächsten.Mein Serien Abend - montags und mittwochsMontags nimmt sich der Sender Zeit für ganz viel Disney Magie mit den "Disney Magic Moments" ab 20.15 Uhr. Hier können die Zuschauer und Zuschauerinnen in der beliebten Ranking-Show mit Steven Gätjen in die schönsten Augenblicke der großen Disney Filme eintauchen. Am Mittwoch bekommt die Sitcom "Dharma & Greg" (um 20.15 Uhr) charmante Unterstützung durch Pierce Brosnan in einer seiner ersten, ikonischen Rollen: "Remington Steele" (ab 22.00 Uhr).André Lentzen, Programmchef, The Walt Disney Company GSA, dazu: "Hochwertige und speziell auf den Geschmack unserer Zuschauer und Zuschauerinnen ausgerichtete Inhalte gehören zum Erfolgsrezept des Disney Channels. Ein zentraler Bestandteil der Programmstrategie in der Primetime ist, Erwachsene mit und auch ohne Kinder anzusprechen. Diesen Frühling haben wir Titel zusammengestellt, die zuverlässig jeden einzelnen Tag der Woche - sei es ,Mein Wohlfühl Abend', 'Mein Film Abend' oder 'Mein Serien Abend' - mit großartiger Unterhaltung füllen, und dazu natürlich die gefeierten Disney Channel Lieblingsfilme, die freitags und samstags die ganze Familie begeistern."Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ir63n_Kiy7wBildmaterial zur neuen Primetime finden Sie auf Disney-content.de (https://www.disney-content.de/login)Überblick über die kommenden Primetime-Highlights im Disney Channel:Mein Wohlfühl Abend - dienstags29. März Plötzlich Prinzessin 205. April Ella - Verflixt & zauberhaft12. April Prince of Persia: Der Sand der Zeit19. April Old Dogs - Daddy oder Deal26. April WildhexeMein Film Abend - donnerstags und sonntagsDo, 24. März Daddy CoolSo, 27. März Herbie Fully Loaded: Ein toller Käfer startet durchDo, 31. März The Kid - Image ist allesSo, 03. April 101 Dalmatiner - Diesmal sind die Hunde echtDo, 07. April Maleficent - Die dunkle FeeSo, 10. April Ralph Reicht'sDo, 14. April Greg's TagebuchSo, 17. April TarzanDo, 21. April Greg's Tagebuch 2 - Gibt's Probleme?So, 24. April Das wundersame Leben von Timothy GreenDo, 28. April Hocus PocusDisney Channel Lieblingsfilme - freitags und samstagsFr, 25. März TinkerBell und die PiratenfeeSa, 26. März RioFr, 01. April Findet NemoSa, 02. April Findet DorieFr, 08. April AladdinSa, 09. April Rapunzel - Neu verföhntFr, 15. April Ploey - Du fliegst niemals alleinSa, 16. April CarsFr, 22. April Gans im GlückSa, 23. April ObenFr, 29. April Der Grump - Vorsicht, zorniger Zauberer!Sa, 30. April Die Hexe und der ZaubererMein Serien Abend - montags und mittwochs:Montags um 20.15 Uhr Disney Magic MomentsMontags ab ca. 22.00 Uhr Desperate HousewivesMittwochs um 20.15 Uhr Dharma & GregMittwochs ab ca. 22.00 Uhr Remington SteeleProgramm-Informationen, Video-Clips und druckfähiges Bildmaterial:www.disney-content.deMehr Infos auf der Website: www.DisneyChannel.de (http://www.disneychannel.de/)Facebook: www.facebook.com/DisneyDeutschlandInstagram: www.instagram.com/disneydeutschlandÜber den Disney ChannelDer frei empfangbare Disney Channel konzentriert das Programmangebot - darunter TV-Premieren, Serien, Filmklassiker und lokal eigenproduzierte Formate - tagsüber auf Kinder, am Abend stehen Familien und insbesondere Erwachsene im Fokus. Weitere Infos unter www.DisneyChannel.de.Pressekontakt:The Walt Disney Company GermanyCarla HerzogTel: 089 - 99340 - 0PR-Agentur Disney+Publyc Germany GmbH (ehemals S&L Medianetworx)Friederike Brinkmann & Kerstin GehrkeTel. 089 236849 - 741/- 783E-Mail: disneychannel@publyc.comOriginal-Content von: The Walt Disney Company GSA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65386/5179718