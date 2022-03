DJ S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft legt im März zu

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im März belebt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 58,5 von 55,9 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 58,5 von 57,3 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 57,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 58,9 von 56,5 Punkten. Die Prognose hatte auf 56,5 gelautet.

"Das Vertrauen der Unternehmen hat sich zwar auf den niedrigsten Stand seit Oktober abgeschwächt, bleibt aber ermutigend widerstandsfähig", sagte S&P-Global-Chefökonom Chris Williamson. "Die geopolitischen Sorgen über den Krieg in der Ukraine, höhere Lebenshaltungkosten und die geldpolitische Straffung werden größtenteils aufgewogen durch die Hoffnungen auf eine stärkere Wirtschaft, da die Pandemie-Effekte immer weiter nachlassen."

March 24, 2022

