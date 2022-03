Dass Amazon über eine leistungsfähige Logistik verfügt, ist kein Geheimnis. Jetzt hat das Unternehmen innerhalb kürzester Zeit ein Zentrum hochgezogen, das Hilfsgüter an ukrainische Geflüchtete und Hilfsorganisationen liefert. In gerade einmal zehn Tagen haben verschiedene Amazon-Teams aus unterschiedlichen Ländern ein Zentrum für humanitäre Hilfe in Osteuropa gebaut. 5.000 Quadratmeter Lagerfläche in der Slowakei, die zuvor für die Kundenabwicklung genutzt wurden, wurden in eine Einrichtung umgewandelt, die dabei hilft, dringend benötigte Hilfsgüter an ukrainische Geflüchtete zu liefern. Es handelt sich dabei laut ...

