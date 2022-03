Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Nachdem sich die US-Indizes zuletzt wieder deutlich erholt hatten, nahmen gestern einige Anleger Gewinne mit. So ging es für den Dow Jones um 1,3 Prozent nach unten. Auch der Nasdaq 100 verlor rund 1,4 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Barrick Gold, Equinox Gold, Uber, Trip.com, Tencent, Cheniere Energy, Dorian LPG, Spotify, Match Group und Palo Alto. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, informiert hier wie Dow Jones und Co. in den heutigen Handelstag gestartet sind. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.