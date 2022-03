DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

LION E-Mobility AG: LION Smart GmbH legt HGB-Zahlen (ungeprüft) zum 31. Dezember 2021 vor



24.03.2022 / 15:53

LION Smart GmbH erneut mit dem höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte (EUR 29,609 Mio.)

Höchster Umsatz des Geschäftsjahres wie geplant im 4. Quartal (EUR 10,856 Mio.)

EBITDA mit EUR 0,483 Mio. positiv, kumuliertes Quartalsergebnis positiv

Positiver Cashflow im Geschäftsjahr

Zusammenarbeit mit einem OEM zur Entwicklung einer modularen Hochvoltbatterie - Im vierten Quartal weiterer Umsatzanstieg und positives EBITDA - Umsatz im Geschäftsjahr 2021 wie geplant bei EUR 29,609 Mio. (Vorjahr: EUR 17,370 Mio.) - Erwartetes Negatives EBITDA zum 31.12.2021 bei EUR -0,702 Mio. (Vorjahr: EUR -0,824 Mio.) aufgrund von hohen Einmalaufwendungen wie in den Vorquartalen berichtet - Operativer Cashflow positiv und deutlich über dem Vorjahr, kumuliert bei EUR 0,387 Mio. (Vorjahr: EUR -0,384 Mio.); Verwendung für Investitionen EUR -0,486 Mio. (Vorjahr EUR -0,708 Mio.) und positive Finanzierungsstruktur (EUR 0,710 Mio. (Vorjahr: EUR 1,314 Mio.))

Vorläufige Zahlen in Mio. EUR Q4 2021 Q4 2020 Q1-Q4 2021 kumuliert Q1-Q4 2020 kumuliert Veränderung YoY kumuliert Umsatz 10,856 5,242 29,609 17,370 +12,239 Gesamtleistung 11,157 5,570 30,084 17,461 +12,623 EBITDA 0,483 -0,848 -0,702 -0,824 +0,122 Quartalsergebnis 0,410 -0,897 -1,004 -1,020 +0,016

Garching bei München, 24. März 2022 - Die LION Smart GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG, hat heute ihre vorläufigen, ungeprüften Geschäftszahlen zum 31. Dezember 2021 veröffentlicht. Das Geschäft des innovativen Anbieters von Lithium-Ionen-Batteriesystemen und integrativen Batterielösungen hat sich im Geschäftsjahr 2021 weiterhin wie geplant positiv entwickelt. Neben einem deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse und einer Verbreiterung der Kundenbasis prägte der erfolgreiche Projektabschluss mit einem Tier-1-Supplier und die interne Weiterentwicklung der LIGHT Battery das zurückliegende Geschäftsjahr. Ertragslage der LION Smart GmbH zum 31. Dezember 2021



Der Geschäftsverlauf der LION Smart GmbH war im Geschäftsjahr 2021 im Wesentlichen durch das Geschäftsfeld des Integrated Business und dem erfolgreichen Abschluss des Entwicklungsauftrag eines Tier-1-Suppliers geprägt. Außerdem wurde das EU-Förderprojekt erfolgreich abgeschlossen. Im 4. Quartal 2021 konnten Umsatzerlöse von insgesamt EUR 10,856 Mio. realisiert werden. Das 4. Quartal war über den Umsatzerlösen des 3. Quartals (EUR 9,680 Mio.), und deutlich über dem des 1. Quartals (EUR 2,609 Mio.) und des 2. Quartals (EUR 6,463 Mio.). Im Geschäftsjahr 2021 wurden Entwicklungskosten in Höhe von EUR 0,331 Mio. als aktivierte Eigenleistungen bilanziert. Zum 31.12.2021 bestanden selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 2,424 Mio. (Vorjahr: EUR 2,094 Mio.). Die Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und unfertigen und fertigen Erzeugnissen hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht (EUR 0,189 Mio.) aufgrund von Projekten, die über den Bilanzstichtag hinauslaufen. Die Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe verringerten sich aufgrund des Abschlusses des Tier-1 Projektes auf EUR 0,004 Mio. (Vorjahr: EUR 0,024 Mio.) Gegenüber dem Vorjahr konnte die Gesamtleistung (Umsatzerlöse, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung) um EUR 12,818 Mio. auf nunmehr EUR 30,084 Mio. signifikant gesteigert werden (Vorjahr: EUR 17,266 Mio.). Der Materialaufwand - bestehend aus Materialaufwendungen und sonstigen bezogenen Leistungen - erhöhte sich insbesondere aufgrund des gestiegenen Geschäftsvolumens sowie durch die Folgekosten aus Nacharbeiten für das Tier 1- Entwicklungsprojekt auf EUR 25,940 Mio. (Vorjahr: EUR 14,027 Mio.). Die Materialeinsatzquote (ermittelt aus dem Verhältnis Materialaufwand zu Umsatz und Bestandsveränderung) stieg infolgedessen auf 87,18 % (Vorjahr: 81,22 %). Die sonstigen bezogenen Leistungen haben sich durch den Aufbau des eigenen Personalstammes um EUR 1,033 Mio. auf EUR 0,264 Mio. verringert. Hierin enthalten sind auch die Aufwendungen für Fremdmitarbeiter im Rahmen der Produktion. Für den Berichtszeitraum konnte folglich ein Rohertrag in Höhe von EUR 4,148 Mio. (Vorjahr: EUR 3,405 Mio.) erwirtschaftet werden, was einer Rohertragsmarge von 13,79 % entspricht. Die Erhöhung des Personalaufwandes gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere vor dem Hintergrund der Steigerung vertrieblicher Aktivitäten sowie dem Aufbau des Personals in der Entwicklung zu sehen. Im Jahresdurchschnitt waren insgesamt 34 fest angestellte Mitarbeiter und neun Werkstudenten (Vorjahr: 27 fest angestellte und 10 Werkstudenten) bei der LION Smart GmbH beschäftigt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind auf dem Niveau des Vorjahres und enthalten hohe Aufwendungen für Rechtsberatung und sonstiger Beratung im Zusammenhang mit dem Akquisitionsobjekt im Bereich Produktion. Das kumulierte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zum 31.12.2021 beträgt - EUR 1,033 Mio. und liegt trotz der hohen Einmalaufwendungen ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: - EUR 1,036 Mio.). Das Finanzergebnis der LION Smart GmbH ist wie in den vorangegangenen Quartalen deutlich positiv. Dies liegt zum einen an den ausgereichten Darlehen an die TÜV Süd Battery Testing GmbH (TSBT) und den damit verbundenen Zinserträgen. Im Geschäftsjahr wurden insgesamt EUR 0,210 Mio. durch die TSBT getilgt. Zum 31.12.2021 bestehen somit Ausleihungen gegenüber der TSBT in Höhe von EUR 2,040 Mio. (Vorjahr: EUR 2,250 Mio.). Die Zinsaufwendungen ergeben sich durch die Darlehensverträge mit der LION E-Mobility AG und den natürlichen Personen. Im Geschäftsjahr wurden keine dieser Darlehen getilgt oder weitere aufgenommen. Im Jahr 2021 betrugen die Zinsaufwendungen EUR 0,027 Mio. (Vorjahr: EUR 0,044 Mio.). Die LION Smart GmbH erwirtschaftete im Berichtszeitraum ein Ergebnis vor Steuern von

EUR -1,004 Mio. (Vorjahr: EUR -1,020 Mio.). Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2021



Das Gesamtvermögen hat sich zum 31. Dezember 2021 um 18,09 % auf EUR 13,480 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 11,415 Mio.) erhöht, was hauptsächlich auf den Anstieg der kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen ist. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der deutliche Anstieg des Umsatzvolumens. Die langfristigen Vermögenswerte stiegen um 6,53 % auf EUR 7,435 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 6,979 Mio.) an. Dabei verringerte sich die Sachanlagen durch Abschreibungen um EUR 0,158 Mio. auf EUR 0,356 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 0,513 Mio.). Die immateriellen Vermögenswerte stiegen leicht auf EUR 2,488 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 2,175 Mio.). Im Finanzanlagevermögen verringerten sich die Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis um EUR 0,210 Mio. auf EUR 2,040 Mio. (31.12.2020: EUR 2,250 Mio.), während die Beteiligung an der TSBT konstant blieb (31. Dezember 2020: EUR 2,551 Mio.). Das kurzfristige Vermögen erhöhte sich um EUR 1,613 Mio. auf EUR 5,966 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 4,352 Mio.). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen deutlich um EUR 0,534 Mio. auf EUR 2,854 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 2,321 Mio.) insbesondere aufgrund des gestiegenen Geschäftsvolumens. Vor diesem Hintergrund stiegen auch die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Zum 31.12.2021 betrugen die liquiden Mittel aufgrund von Bankguthaben EUR 1,126 Mio. gegenüber EUR 0,515 Mio. zum 31.12.2020. Die kurzfristigen Rückstellungen betragen zum 31.12.2021 EUR 0,432 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 0,567 Mio.). Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Personalkosten, wie Überstunden, nicht genommener Urlaub und variable Gehaltsbestandteile. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten erhöhte sich im Geschäftsjahr um EUR 2,705 Mio. auf EUR 7,461 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 4,756 Mio.) und bestehen insbesondere aus Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Die langfristigen Verbindlichkeiten sind auf dem Niveau des Vorjahres. Zum 31.12.2021 bestehen wie im Vorjahr keine Bankverbindlichkeiten. Das Eigenkapital der LION Smart GmbH belief sich zum Ende des Geschäftsjahres auf EUR 5,587 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 6,091 Mio.). Die Eigenkapitalquote zum 31.12 2021 reduzierte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 auf 41,44 % (31. Dezember 2020: 53,36 %). Im Geschäftsjahr hat die LION E-Mobility AG Kapitaleinzahlungen von EUR 0,5 Mio. (Vorjahr EUR 2,05 Mio.) geleistet. Cashflow und Finanzierung zum 31. Dezember 2021



Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit verbesserte sich im Berichtszeitraum deutlich auf

EUR 0,387 Mio. (Vorjahr: EUR -0,384 Mio.). Dies ist durch die Geschäftsausweitung und den damit verbundenen Liquiditätszufluss begründet. Durch Investitionen ins Anlagevermögen - insbesondere aufgrund der Weiterentwicklung der LIGHT Battery - ist der Cashflow aus Investitionstätigkeit negativ; zum 31.12.2021 betrug er EUR -0,486 Mio. (Vorjahr: EUR -0,708 Mio.). Die Rückführung bzw. Tilgung von Finanzverbindlichkeiten betrug im Berichtszeitraum EUR 0,210 Mio., während sich die liquiden Mittel durch Kapitaleinzahlungen des alleinigen Gesellschafters um EUR 0,500 Mio. erhöhten. Im Saldo ergibt sich damit ein positiver Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten von EUR 0,710 Mio. (Vorjahr: EUR 1,314 Mio.). Ausblick für das Geschäftsjahr 2022



Im Gesamtjahr erwartet die LION Smart GmbH einen Umsatz von ca. EUR 50-60 Mio. und damit eine deutliche Steigerung gegenüber dem Geschäftsjahr 2021. Aufgrund der knappen und teils instabilen Teileversorgung ist hier keine genauere Prognose möglich. Aufgrund des sehr dynamischen Umfeldes sind mögliche Anpassungen der Prognose denkbar. Das Unternehmen wird zeitnah auf sich ergebende Veränderungen reagieren und im Rahmen der verpflichtenden Ad-hoc-Berichterstattung informieren. Die LION Smart GmbH erwartet auf Basis des heutigen Kenntnisstandes aufgrund der geplanten Investitionen insbesondere durch die Übernahme des BMW-Batteriegeschäftes sowie weitere Aufwendungen speziell im Bereich der LIGHT Battery erneut einen negativen EBITDA und EBIT für das gesamte Geschäftsjahr 2022. Veränderungen aufgrund der Dynamik im Markt sind denkbar.

Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik.

Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc. Verantwortlich für die Pressemitteilung ist der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG. www.lionemobility.com

LION Smart GmbH

Winfried Buss

Managing Director



LION E-Mobility Investor Relations

Frank Schönrock (Weber Shandwick)

Telefon: +49 (0) 1737025315

E-Mail: ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



Arne Siegner

Telefon: +41 (0) 41 500 54 11

E-Mail: ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com





