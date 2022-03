DGAP-News: Berliner Effektengesellschaft AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Berliner Effektengesellschaft AG blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück



24.03.2022 / 16:04

Berlin, 24. März 2022 Berliner Effektengesellschaft blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück



Die Berliner Effektengesellschaft knüpfte auch im vergangenen Geschäftsjahr an die guten Ergebnisse des Rekordjahres 2020 an. Bereits festgestellt wurde am heutigen Tag der testierte Einzelabschluss der Gesellschaft. Bedingt durch die deutlich erhöhte Dividende der Konzerntochter Tradegate AG stieg der Jahresüberschuss der Gesellschaft nach Steuern um 152,67 % auf nun 53,71 Mio. €. Im BEG-Konzern ergibt sich nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen ein gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändertes Bild. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit sinkt leicht auf gut 176 Mio. €, der Konzernjahresüberschuss sinkt um rund 1,2 % auf nun rund 103,4 Mio. €. Da von der Tradegate AG in diesem Jahr zu vereinnahmende Dividenden ohnehin nicht phasengleich von der Berliner Effektengesellschaft ausgeschüttet werden dürfen, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres eine unveränderte Dividende von 1,00 € je Aktie auszuschütten. Wie in den Vorjahren plant die Gesellschaft Liquidität zu nutzen, um verstärkt eigene Anteile zum Zwecke der Einziehung zu erwerben und auch Anteile an Unternehmen im Konzernverbund aufzustocken. Der komplette Einzelabschluss der Gesellschaft wird gemeinsam mit dem Konzernabschluss der Gesellschaft, sobald dieser testiert ist, im Laufe des April auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht. Kontakt:

