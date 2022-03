Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaf Janus Henderson hat Ali Dibadj als neuen Vorstandschef ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Dibadj trete die Nachfolge von Richard "Dick" Weil an, teile das Unternehmen mit. Weil räume Ende diesen Monats seinen Posten, wie das Haus im November 2021 angekündigt habe. Dibadj arbeite bisher als Finanz- und Strategiechef bei Alliance-Bernstein und solle bis spätestens Ende Juni die Führung bei Janus Henderson übernehmen. In der Übergangsphase leite Finanzchef Roger Thompson den Konzern. ...

