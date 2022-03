BEIJING (IT-Times) - Chinesische Behörden wollen mit den USA enger zusammenarbeiten, um ihren Technologiekonzernen weiterhin Zugang zu den US-Börsen und deren Kapitalmärkte zu gewähren. Zuletzt wurden die Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA), Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU), JD.com Inc. (Nasdaq: JD) und...

Den vollständigen Artikel lesen ...