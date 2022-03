BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die finnische Premierministerin Sanna Marin hat beim EU-Gipfel in Brüssel erneut deutlich gemacht, dass die EU ihrer Ansicht nach so schnell wie möglich von russischen Energie-Importen loskommen muss. "Solange wir Energie aus Russland kaufen, finanzieren wir den Krieg", sagte Marin am Donnerstag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. "Das ist das große Problem, das wir haben."

Auf die Frage, ob ein sofortiger Gas-Lieferstopp Teil der EU-Sanktionen sein müsse, sagte Marin, sie warte auf eine Auswertung der Kommission dazu. Grundsätzlich sei Finnland bereit, noch mehr zu machen bei den Sanktionen./dub/DP/nas