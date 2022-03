Nvidia schießt heute kräftig nach oben. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund acht Prozent im Plus. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 276,46 USD. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Download-Tipp: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Nvidia der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nvidia-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund 0,1 Prozent zum Monatshoch. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 276,59 USD. Bei Nvidia geht es jetzt also besonders hoch her!

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...