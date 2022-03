Berlin/Dortmund (ots) -Seit einem Monat herrscht Krieg in der Ukraine und mehr als 3,6 Millionen Menschen wurden bereits aus ihrer Heimat vertrieben. Um die ukrainischen Kinder und ihre Familien zu unterstützen, fand am 17. März ein besonderes Benefizkonzert im Konzerthaus Dortmund in Zusammenarbeit mit dem Klavier-Festival Ruhr und dem Weltstar Anne-Sophie Mutter statt. Insgesamt haben die Ticketerlöse und Spendeneinnahmen eine Summe von 200.916 Euro zugunsten der Kinderrechtsorganisation Save the Children Deutschland eingebracht."Dieser musikalische Abend zeigte, wie wichtig es ist, in diesen Zeiten gemeinsam für ein Leben in Freiheit und Frieden zusammenzustehen", sagte Anne-Sophie Mutter, die mit dem Cellisten Pablo Ferrández, der Pianistin Lauma Skride und dem Kölner Kammerorchester unter der Leitung von Christoph Poppen vor knapp 1.500 Gästen auf der Bühne stand und gemeinsam auf ihre Gage verzichteten. "Mein Dank gilt meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen und allen, die das Benefizkonzert möglich gemacht haben. Dank der großen Spendenbereitschaft kann Save the Children wichtige Hilfe leisten und Kindern Hoffnung geben.""In unserer Ohnmacht gegenüber den Grausamkeiten dieses Krieges bin ich Anne-Sophie Mutter für ihre humanitäre Initiative, allen beteiligten Musikern und meinem Kollegen Raphael von Hoensbroech für ihr großartiges Engagement und nicht zuletzt unseren weitherzigen Konzertbesuchern hoch dankbar - auch für den monetären Erfolg zugunsten von Save the Children, zumal ich weiß, dass viele Freunde des Klavier-Festivals Ruhr auch noch weitere Spenden leisten werden", sagte Prof. Franz Xaver Ohnesorg, Intendant des Klavier-Festivals Ruhr.Die Spendeneinnahmen werden dafür eingesetzt, Kinder und ihre Familien in der Ukraine, in den Nachbarländern und auch hier in Deutschland zu unterstützen. "Dieses grandiose Spendenergebnis freut uns sehr. Im Namen von Save the Children möchte ich mich ganz herzlich bei unserer langjährigen Unterstützerin Anne-Sophie Mutter und allen Beteiligten für ihr unglaubliches Engagement bedanken", sagte Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children. "Dieser Krieg ist ein Krieg gegen Kinder und die Auswirkungen für Familien werden lange nachhallen. Nur mit vereinten Kräften, wie wir sie in Dortmund erfahren durften, wird langfristige Hilfe möglich sein.""Der Krieg ist von Woche zu Woche brutaler geworden, und das damit verbundene Leid wird noch weitreichende Folgen haben. Umso wichtiger ist es, dass die große humanitäre Unterstützung, die von vielen Menschen derzeit geleistet wird, nicht abbricht", betonte Raphael von Hoensbroech, Intendant und Geschäftsführer vom Konzerthaus Dortmund. "Das Konzert war hierzu ein wichtiges Signal und ich bin allen Beteiligten, den Künstlerinnen und Künstlern, dem Klavier-Festival Ruhr und meinem Team sehr dankbar für ihr großes Engagement."Durch die große Hilfsbereitschaft in Dortmund kann die Kinderrechtsorganisation zusammen mit lokalen Partnern Kinder und ihre Familien mit Nahrungsmitteln, Kleidung, Medikamenten, psychosozialer Hilfe und anderen lebenswichtigen Gütern versorgen und sie bei der Evakuierung und der Ankunft in Aufnahmezentren unterstützen. Save the Children ist seit 2014 in der Ukraine tätig und stockt seine Hilfe vor Ort sowie in den Nachbarländern aus, um Soforthilfe zu leisten und betroffenen Kindern in den Bereichen Kinderschutz, psychische Gesundheit, psychosoziale Unterstützung, Bildung usw. beiseitezustehen.Unterstützen Sie Kinder in der Ukraine mit Ihrer Spende:Save the Children Deutschland e.V. Bank für SozialwirtschaftIBAN: DE92100205000003292912BIC: BFSWDE33BERSpendenzweck: Dortmund für UkraineSpendenlink: https://www.savethechildren.de/spenden/ukraine-asm-d/Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle:Sandra SchwartländerTel.: +49 (0)30 - 27 59 59 79 - 740Mail: sandra.schwartlaender@savethechildren.deMarie-Sophie SchwarzerTel.: +49 (0)30 - 27 59 59 79 - 226Mail: marie.schwarzer@savethechildren.deÜber Save the Children: Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britischeSozialreformerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder inDeutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist dieinzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt inrund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinderin Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die dieRechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund undsicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können- seit über 100 Jahren.Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106106/5179877