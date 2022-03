Freuen Sie sich schon auf 300 Euro bar Kralle? Vorsicht! Das ist Deutschland! Ja, wenn man es nicht erleben würde, müsste man es sich ausdenken. Wo zum Beispiel in den USA in Krisenzeiten von der Steuerbehörde einfach Schecks an die Hauhalte versendet werden, die sich die Leute in Cash auszahlen lassen können (Brutto für Netto) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...