SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD (Build Your Dreams) hat heute eine Zusammenarbeit mit dem Öl- und Gaskonzern Shell bekannt gegeben, um in Ladeinfrastruktur für Elektroautos zu investieren. Die BYD Company Ltd. (SIN: CNE100000296) hat mit Shell eine strategische Kooperationsvereinbarung...

Den vollständigen Artikel lesen ...