Neue Funktionen ermöglichen es Marken, Produkten und Dienstleistungen, ihre Einkaufserlebnisse in sozialen Medien kontinuierlich zu optimieren, indem sie die sich entwickelnden Erwartungen der Käufer besser verstehen

UserTesting (NYSE: USER), ein führendes Unternehmen für videobasierte menschliche Erkenntnisse, hat heute neue Social Commerce-Vorlagen für seine Human Insight-Plattform veröffentlicht, die es Unternehmen ermöglicht, schnelles, Opt-in-Feedback von Käufern auf beliebten Social Media-Plattformen wie TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest und WhatsApp zu erhalten, damit sie ansprechendere und wirkungsvollere Kauferlebnisse für jene schaffen können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220324005418/de/

"Der Traffic von TikTok übertraf im vergangenen Jahr sogar Google und machte es zur beliebtesten Website des Jahres 2021", sagte Andy MacMillan, CEO von UserTesting. "Es ist keine Überraschung, dass eine aktuelle Accenture-Studie voraussagt, dass das Einkaufen auf Social Media-Plattformen bis 2025 weltweit 1,2 Billionen USD erreichen wird. Während diese Verschiebung Einzelhändlern neue Möglichkeiten bietet, sich besser mit ihren Kunden zu verbinden und sie zu bedienen, werden diejenigen gewinnen, die die Kundenerwartungen proaktiv erfüllen und übertreffen, indem sie schnell genau verstehen, was Kunden beim Einkaufen in sozialen Medien wollen."

UserTesting-Vorlagen enthalten vorgefertigte Beispielfragen, die Unternehmen in ungeänderter Form verwenden oder an ihre genauen Testanforderungen anpassen können. Die neuen Social Commerce-Vorlagen von UserTesting können Unternehmen helfen, besser zu verstehen, was ihre Kunden beim Einkaufen in sozialen Medien wollen; die Vorlagen können Unternehmen auch dabei helfen, ihr Kundenerlebnis über alle von ihnen genutzten Social Media-Kanäle hinweg zu optimieren.

Unternehmen können zum Beispiel über Customer Experience Narratives (CxNs) Videoaufzeichnungen von tatsächlichen Social Media-Käufern, die sich bereit erklärt haben, ihre Perspektiven und Erfahrungen zu teilen, während sie eine vorgefertigte Reihe von Aufgaben und Anweisungen online ausführen schnelles Nutzer-Feedback zu Social Commerce-Nachrichten, Inhalten oder dem gesamten Kauferlebnis erhalten. CxNs geben Unternehmen einen Einblick in die Erfahrungen ihrer Kunden aus erster Hand, damit sie:

verstehen können, was Zielgruppen von einer Social Commerce-Erfahrung wollen und erwarten;

die ersten Eindrücke und die Wahrnehmung von Social Commerce-Einkaufsumgebungen einer Zielgruppe, Reaktionen auf den Kauf über ihre bevorzugten Social Media-Kanäle und Aktionen, die beim Abschluss eines Kaufs über Social Commerce-Kanäle ergriffen werden, sehen und hören können; und

Schwachstellen im Social Commerce beheben und korrigieren können, um sicherzustellen, dass die Kunden dauerhaft mit ihrem Einkaufserlebnis in den sozialen Medien zufrieden sind.

Die neuen Social Commerce-Vorlagen ergänzen die mehr als 100 vorgefertigten Testvorlagen, die auf der UserTesting Human Insight-Plattform verfügbar sind.

Über UserTesting

UserTesting (NYSE: USER) hat die Art und Weise, wie Unternehmen Erkenntnisse von Kunden erhalten, mit schnellem Opt-in-Feedback und Technologie zur Erfassung von Erfahrungen grundlegend verändert. Die UserTesting Human Insight Platform greift auf unser globales Netzwerk von echten Menschen zu und generiert videobasierte Customer Experience Narratives (CxNs), sodass jeder in einer Organisation direkt Fragen stellen kann, hören kann, was Benutzer sagen, sehen kann, was sie meinen, und verstehen kann, wie es tatsächlich ist, Kunde zu sein. Im Gegensatz zu Ansätzen, die das Benutzerverhalten verfolgen und dann versuchen, daraus abzuleiten, was dieses Verhalten bedeutet, beseitigt UserTesting das Rätselraten und erweckt Kundenerfahrungsdaten mit menschlichen Erkenntnissen zum Leben. UserTesting hat mehr als 2.100 Kunden, darunter mehr als die Hälfte der 100 wertvollsten Marken der Welt laut Forbes. UserTesting hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.usertesting.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220324005418/de/

Contacts:

UserTesting, Inc.

Chris Halcon

415-699-0553

chalcon@usertesting.com