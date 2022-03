Wasser ist für das Leben in all seinen Formen und für die kontinuierliche Entwicklung einer gesunden und nachhaltigen Zukunft unerlässlich. Umweltrisiken und die Auswirkungen auf natürliche Ökosysteme und Ressourcen gehören laut dem Weltwirtschaftsforum nach wie vor zu den größten globalen Risiken.

An diesem Weltwassertag bekennt sich Mary Kay Inc. erneut zu einem verantwortungsvollen und nachhaltigen Wassermanagement, um die kontinuierliche Verfügbarkeit von Wasser als wesentliche Ressource sicherzustellen und so die Bedürfnisse der Umwelt und der Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu erfüllen.

Wasser steht im Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsstrategie von Mary Kay und ist entscheidend für die Herstellungsprozesse. Die Umsetzung guter Prinzipien für einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser ist für Mary Kay von entscheidender Bedeutung, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir bemühen uns sicherzustellen, dass die Wassernutzung für menschliche und wirtschaftliche Zwecke die nachhaltigen Wasserkreisläufe nicht stört und die Natur und Biodiversität nicht langfristig schädigt. Zu den jüngsten Wasserbemühungen in Mary Kay-Einrichtungen gehören:

Der Wasserverbrauch in Einrichtungen von Mary Kay in den USA ging von 2012 bis 2017 um 36 zurück.

In der Produktionsstätte von Mary Kay in Hangzhou, China, wurden unter anderem folgende bedeutende Schritte zur Wassereinsparung unternommen: Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs um 34 %, wodurch etwa 913.480 Gallonen Trinkwasser pro Jahr eingespart werden. Abwasserwiederverwendung durch Umkehrosmose: Die Reinigungswasserausrüstung erzeugt im Betriebsprozess eine große Menge an konzentriertem Wasserabfluss. Indem konzentriertes Wasser gesammelt und durch das Zirkulationssystem geleitet wird, wird konzentriertes Wasser durch den Feuerturm und das Luftkühlturmsystem als zusätzliche Wasserquelle wiederverwendet. Modernisierung der Abwasserbehandlung: Um die Umweltauswirkungen des Abwassers in seinen Herstellungsprozessen zu mindern, investierte Mary Kay China in einen fortschrittlichen Membranbioreaktor (MBR)-Prozess, der die vorhandene Infrastruktur nutzt, um die Kapazität der Abwasserbehandlung zu verbessern und den Schlammaustrag um 40 zu reduzieren.



"Als globaler Verfechter der Nachhaltigkeit verpflichtet sich Mary Kay, eine wichtige Rolle bei den gemeinsamen Bemühungen zu spielen, der Umwelt keinen Schaden zuzufügen und sicherzustellen, dass Gemeinschaften und Volkswirtschaften gedeihen", so Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bei Mary Kay Inc. "Mary Kay wird weiterhin auf seinen Fortschritten aufbauen und darauf hinarbeiten, den Wasserverbrauch in unseren Herstellungsprozessen bis zum Jahr 2030 um 30 gegenüber dem Ausgangswert von 2020 pro produziertem Kilogramm zu reduzieren. Die Kernzertifizierung der Alliance for Water Stewardship (AWS) für Mary Kay-Produktionsstätten in den USA und China wird uns dabei helfen, unseren Zielen näher zu kommen."

Zu den wichtigsten Komponenten von Mary Kays jahrzehntelangem Engagement gehören:

Ein aktueller Unterzeichner der UN Ocean Principles und des CEO Water Mandate.

Fortsetzung der 32-jährigen Partnerschaft mit The Nature Conservancy und Unterstützung von 11 globalen Wasserprojekten im Jahr 2022 mit folgenden Schwerpunkten: globaler Meeresschutz zur Verbesserung der Meeresgesundheit für Natur und Menschen; Wiederherstellung von Schalentierriffen im asiatisch-pazifischen Raum in Australien, Hongkong, China, dem Korallendreieck und dem Cakaulevu-Riff (auch Great Sea Reef genannt); Unterstützung von weiblichen Führungskräften im Pazifik in Papua-Neuguinea (Mangroven, Frauen und Märkte) und auf den Salomonen (Gesundheit und Resilienz der Gemeinschaft); Küstenschutz und -wiederherstellung an der Golfküste (Schutz der Küstenfeuchtgebiete an der Golfküste); Verbesserung der Fischerei in Mexiko (Verbesserung der Fischerei und Stärkung der Gemeinschaften); und Zusammenarbeit mit Partnern in Europa zur Unterstützung von Projekten zur Wiederherstellung einheimischer Austern in England, Schottland, Irland, Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und Schweden.



Beitritt zur Alliance for Water Stewardship und Verfolgung des Ziels, die Zertifizierung unserer beiden Produktionsstätten bis 2025 zu erreichen.

Weitere Informationen zur Verpflichtung von Mary Kay zur Nachhaltigkeit finden Sie unter marykayglobal.com/sustainability. Hier können Sie auch die globale Nachhaltigkeitsstrategie von Mary Kay, "Heute Leben bereichern für ein nachhaltiges Morgen", herunterladen.

Über Mary Kay Inc.

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die gläserne Decke in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash 1963 ihr Traum-Kosmetikunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Als Unternehmen, welches das Unternehmertum fördert, setzt sich Mary Kay dafür ein, Frauen durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung, Networking und Innovation auf ihrem Weg zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu unterstützen. Mary Kay investiert in die Wissenschaft, die hinter dem Thema Beauty steht, und stellt innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von heute für eine nachhaltige Zukunft zu bereichern, und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die sich auf die Förderung herausragender unternehmerischer Leistungen, die Unterstützung der Krebsforschung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, den Schutz von Überlebenden häuslicher Gewalt, die Verschönerung unserer Gemeinden und die Ermutigung von Kindern, ihren Träumen zu folgen, konzentrieren. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf Twitter.

Über The Nature Conservancy

The Nature Conservancy ist eine globale Naturschutzorganisation, die sich für den Erhalt von Land und Gewässern einsetzt, wovon alles Leben abhängt. Unter wissenschaftlicher Leitung schaffen wir innovative, bodenständige Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen unserer Welt, damit Natur und Menschen gemeinsam gedeihen können. Wir bekämpfen den Klimawandel, schützen Land, Gewässer und Ozeane in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, sorgen für eine nachhaltige Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser und tragen dazu bei, Städte nachhaltiger zu gestalten. Wir arbeiten in 79 Ländern und Regionen und verfolgen einen kooperativen Ansatz, der lokale Gemeinschaften, Regierungen, den Privatsektor und andere Partner einbezieht. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.nature.org oder folgen Sie @nature_press auf Twitter.

