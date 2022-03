BRÜSSEL (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben sich über mögliche weitere Vermittlungsversuche im Krieg in der Ukraine ausgetauscht. Nach einem gut 50-minütigen Treffen der beiden am Rande des Nato-Sondergipfels in Brüssel teilte der Élyséepalast mit, dass weiterhin alle diplomatischen Mittel genutzt würden, um eine Waffenruhe zu erreichen. "Sobald eine Waffenruhe umgesetzt ist, werden Frankreich und die Türkei sich bereit halten, einen notwendigen Verhandlungsprozess zwischen Russland und der Ukraine zu begleiten." Inwiefern die beiden Länder dabei gemeinsam vorzugehen gedenken, blieb zunächst offen.

Wie Macron sagte, sei es bei dem Austausch auch um eine gemeinsame humanitäre Operation in der schwer umkämpften ostukrainischen Hafenstadt Mariupol gegangen. Diese könne in den nächsten Tagen beginnen - zusammen mit weiteren Partnern, die sich der Aktion anschließen wollten.

Beide Präsidenten hatten sich in den vergangenen Wochen stark als Vermittler engagiert. Macron telefonierte als erster westlicher Politiker nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und suchte auch anschließend wiederholt das Gespräch. Die Türkei betont immer wieder, mit diplomatischen Mitteln eine Lösung der Krise erwirken zu wollen. Das Land pflegt enge Beziehungen zu Moskau und zu Kiew.

Die Beziehungen zwischen Erdogan und Macron gelten hingegen als schwierig. Erdogan hatte immer wieder scharfe Töne gegen den französischen Präsidenten angeschlagen. Streitpunkte waren in der Vergangenheit etwa Fragen zu Meinungsfreiheit und Islamfeindlichkeit, die Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer, der Konflikt um Berg-Karabach oder das Vorgehen im Bürgerkrieg in Libyen./rbo/DP/nas