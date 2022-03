DGAP-Ad-hoc: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Dividende/Prognose

24.03.2022 / 19:16 CET/CEST

Berlin, den 24.3.2022 - Die Eckert & Ziegler AG (ISIN DE0005659700, TecDAX) hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatz von 180,4 Mio. EUR (Vj. 176,1 Mio. EUR) und einem Jahresüberschuss von 34,5 EUR (Vj. 22,9 Mio. EUR) abgeschlossen. Das Ergebnis pro Aktie beträgt 1,67 EUR (Vj. 1,11 EUR). Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, der Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,50 EUR (Vj. 0,45 EUR) pro dividendenberechtigte Aktie vorzuschlagen.



Für das laufende Geschäftsjahr 2022 rechnet der Vorstand mit einem Umsatzanstieg auf rund 200 Mio. EUR und einem Jahresüberschuss von rund 38 Mio. EUR. Die Prognose basiert auf einem gewichteten Durchschnittskurs von 1,20 USD pro Euro und steht unter dem Vorbehalt, dass aus den Entwicklungen in der Ukraine weiterhin keine größeren Verwerfungen resultieren. Der detaillierte Jahresabschluss 2021 wird am 30. März 2022 veröffentlicht. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

