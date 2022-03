DGAP-News: GreenLife Tech Corp / Schlagwort(e): Sonstiges

GreenLife Tech Corp: GreenLife Tech Corp hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre erste Kunststoffrecyclingfabrik in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu errichten.



24.03.2022

Die GreenLife Tech Corp hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre erste Kunststoffrecyclingfabrik in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu errichten. Die Entscheidung fiel aufgrund der hohen Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften und der Fülle an verfügbaren Rohstoffen. Diese beiden Faktoren sind die wichtigste Grundlage für den erfolgreichen Betrieb einer Kunststoffrecyclingfabrik.



Der Ölpreis hat einen großen Einfluss auf die Preise für recycelte Kunststoffe und in der Folge auch auf die Anstrengungen, die in Hinblick auf das Recycling von Kunststoffen unternommen werden. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Preis für Öl und dem Preis für die Herstellung und das Recycling von Kunststoff. Kunststoff besteht aus verschiedenen Komponenten, eine davon ist Erdöl. Steigende Ölpreise erhöhen die Kosten für neue Kunststoffe. Dadurch wiederum steigt die Nachfrage nach recycelten Kunststoffen. Derzeit überwiegt die Nachfrage nach recycelten Kunststoffen die Nachfrage nach neuwertigen Kunststoffen. Die Nachfrage nach recycelten Kunststoffen hat ein Rekordniveau erreicht.



Die GreenLife Tech Corp ist der Ansicht, dass dies die ideale Gelegenheit für den Bau einer Fabrik ist, da die Zukunftsaussichten sehr positiv sind. Kunststoffrecycling ist eine Form vom sozialer Verantwortung für zukünftige Generationen, indem Kohlenstoffemissionen und der Verbrauch von Rohstoffen reduziert, Luft- und Wasserverschmutzung verhindert, weniger Abfall für Deponien entsorgt und Arbeitsplätze geschaffen werden.



Die GreenLife Tech Corp sucht nun nach Investoren für ihre erste Kunststoffrecyclingfabrik.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



